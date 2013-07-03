Коктейли из свежевыжатых соков помогут похудеть

Хотя у врачей очень противоречивые мнения по поводу самого термина "детоксикация", от детокс-диеты вас не станет отговаривать ни один врач. Кому же повредит отказ от мучного, жирного, соленого и прочих вредностей в сочетании с активным употреблением свежевыжатых соков, овощей, фруктов и ягод?

Если резко перейти на такой рацион ты не готова, есть отличный компромисс - детокс-коктейли. Их готовят из разных фрешей, подбирая ингредиенты по полезным свойствам. Вот 5 очень простых и супер-полезных детокс-фрешей, нацеленных на похудение, которые в Tochka.net испробовали на себе:

Яблоко+огурец+мята (соотношение - 1:1:0,5). Все ингредиенты сначала измельчают вместе в блендере, а потом отправляют в соковыжималку. Результат - очень низкокалорийный, некислый (а это важно для желудка и печени) коктейль с антиоксbдантными свойствами. Мята помогает выводит лишнюю воду из организма.

Яблоко+киви+морковь+имбирь (соотношение 1:1:1:0,1) . К смеси соков добавляют немного молотого имбиря - ему приписывают тонизирующий эффект и способность ускорять обмен веществ. У остальных ингредиентов - высокое содержание витаминов А, С, пектинов.

Яблоко+морковь+ананас (соотношение 1:1:1). Если к обычному морковно-яблочному фрешу добавить ананасовый сок, то вкус станет более интересным, а к свойствам добавится "жиросжигающий" эффект.

Груша+огурец+сельдерей (соотношение 1:1:0,5). Сладкая груша в сочетании с нейтральным огурцом составляют отличную диетическую основу, а сельдерей считается настолько действенным в деле похудения, что существует даже сельдереевая диета (т.н. боннский суп).

Морковь+апельсин+дыня (соотношение 1:1:1). Морковь и апельсин обеспечат витамином А, который считается важным елементом в обмене веществ во время похудения. Дыня помогает бороться с отеками, которые часто сопровождают лишний вес.

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