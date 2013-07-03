Апробируют автоматизированную систему отслеживания лекарств

Завтра состоится публичная апробация запуска работы автоматизированной системы отслеживания в обороте лекарственных средств.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что отслеживание станет возможным благодаря нанесению на упаковку лекарственного средства уникального двумерного кода стандарта GS1 ECC200 (data-matrix), который уже испытан в Европейском Союзе и был рекомендован Европейской федерацией фармацевтической промышленности (EFPIA).

Внедрение этой системы позволит государству сделать невозможным попадание фальсифицированных лекарственных средств в легальную сеть поставок и идентифицировать лекарственное средство при помощи двумерного шрих-кода, который содержит уникальный номер, в режиме реального времени.

Мероприятие состоится в помещении Государственной службы Украины по лекарственным средствам.