В больнице умер горняк из шахты им. Засядько

В больнице умер один горняк, который находился в тяжелом состоянии после аварии на донецкой шахте им. Засядько 18 ноября.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, таким образом, на сегодня в результате аварии погиб 91 горняк, судьба 10 горняков остается неизвестной.

В больницах находится 40 горняков (2 - в состоянии средней тяжести, 38 - в удовлетворительном состоянии).

Подразделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома осуществляются поисково-спасательные работы в шахте. Проводится подача азота в изолированный аварийный участок тремя азотными установками. Всего в шахту подано свыше 243 тыс. 720 куб. м азота. В нижней части вентиляционного ходка ведутся работы по разбору завала и поиска пропавших шахтеров.

Ситуация находится под постоянным контролем Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 ноября на "Арендном предприятии шахта им. А.Ф. Засядько" (г. Донецк), на горизонте 1078 м произошел взрыв метано-воздушной смеси, на момент которого в шахте находилось 457 горняков, из них 357 горняков были выведены на поверхность.