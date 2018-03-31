Как избавиться от морской болезни

Вы долго планируете путешествие, предвкушаете удовольствие, предусматриваете все, а потом… вас настигает морская болезнь и наслаждение путешествием превращается в пытку! И морская болезнь не обязательно может одолеть вас в открытом море.

Это может быть и самолет, и поезд, и автомобиль. Извилистые и трясучие деревенские дороги, воздушные ямы, постоянные остановки и ускорения в течение нескольких часов подряд могут вызвать у вас морскую болезнь, сопровождающуюся тошнотой и тяжестью в желудке, даже если вы изначально к ней не предрасположены.

Что же делать, если вас внезапно настигает морская болезнь, а вы к ней не готовы и не захватили из дома специальных таблеток? Оказывается, с морской болезнью можно попытаться справиться и обычными, что называется, «домашними» средствами:

* Зафиксируйте взгляд. Морская болезнь, особенно автомобильная, часто бывает вызвана тем, что тело и мозг не могут скоординироваться между собой, «договориться» о том, движется ли тело или находится в состоянии покоя. Ведь вы вроде бы сидите неподвижно на сиденье машины , но сама машина при этом движется.

Фиксация взгляда на какой-либо отдаленной точке (высоком дереве, отдельно стоящем доме или просто на линии горизонта) впереди или сбоку машины позволит мозгу определить, что вы действительно движетесь вперед, и через некоторое время он успокоится, и чувство головокружения и тошноты исчезнет.

* Займите лучшее место. Если вы склонны к морской болезни, постарайтесь занять такое место, откуда открывается хороший обзор на дорогу или окружающую местность.

И это должно быть место по ходу движения транспорта, желательно одно из передних. Места, смотрящие в хвост транспортного средства, с большей вероятностью вызовут морскую болезнь.

* Приоткройте окно. Иногда, чтобы успокоить желудок , достаточно лишь притока свежего воздуха. Так что, если вы находитесь в автомобиле, поезде или на судне, обеспечьте себе постоянный приток воздуха.

А если вы в самолете, то направьте себе в лицо «глазок» кондиционера над сиденьем.

* Съешьте легкую закуску. Перед долгой поездкой лучше забыть о полноценном плотном обеде из трех блюд. Тяжелая, жирная или острая еда добавит тяжести желудку и может вызвать тошноту.

Но и на пустой желудок не стоит путешествовать: легкая еда и простые углеводы – вот то, что, как говорится, «доктор прописал». Это может быть салат с куриной грудкой или порция овсяной каши. И не забудьте пить достаточно воды - недостаток жидкости тоже может привести к морской болезни.

* Сделайте легкий массаж. Остановить тошноту и головокружение поможет акупунктура – легкий массаж и надавливание пальцами определенной точки. Эта точка расположена над запястьем с внутренней стороны руки. В некоторых странах продаются даже специальные запястные повязки со вшитой внутрь горошиной.

Горошина оказывает на нужную точку постоянное давление, тем самым помогая предотвратить морскую болезнь.

* Рассосите леденец с имбирем. Такие леденцы можно купить в аптеке или в магазине. Имбирь – мощный антиоксидант, способный успокаивать желудок.

Если нет имбирного, подойдет и мятный леденец, хотя его действие немного слабее, чем имбирного. Нет леденцов - подойдут и любые другие средства с мятой или имбирем: жевательная резинка, чай, ароматизаторы воздуха.

* Оливки и лимоны. Морская болезнь вызывает повышенное слюноотделение, часто служащее причиной тошноты. Компоненты, содержащиеся в оливках, могут решить эту проблему, поскольку вызывают сухость во рту. Иногда бывает достаточно медленно разжевать и съесть несколько оливок, чтобы тошнота прошла.

Или пососать дольку лимона – тоже отличное средство.

dytyna.info