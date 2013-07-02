В России активизировалась опасная инфекция

В Украине существует настороженность относительно вспышек энтеровирусной инфекции в соседних областях Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук на брифинге в Министерстве здравоохранения.

По его словам, в России наблюдается существенный рост уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

«Особенностью энтеровирусной инфекции являются серозные менингиты, то есть поражение центральной нервной системы. Именно этим эта инфекция опасна», - отметил Кравчук.

Ссылаясь на данные Минздрава России, он проинформировал, что на сегодняшний день в Ростове-на-Дону энтеровирусной инфекцией заболели 189 детей, из них у 88 диагностирован серозный менингит.

«В Липецкой области энтеровирусной инфекцией заболели 254 человека, у около 90 человек – серозный менингит. Также в Москве на стационарном лечении находится 51 ребенок с диагнозом «энтеровирусная инфекция». В Украине наблюдаются единичные случаи, но вспышек энтеровирусной инфекции не зафиксировано. Будем стараться, чтобы до нас эти вспышки не дошли», - сказал Кравчук.

По его словам, основной способ передачи инфекции – фекально-оральный, то есть через немытые руки, загрязненную воду и еду, а также воздушно-капельный путь.

«Коварство этой болезни в носительстве – человек может не чувствовать болезни, но может передавать инфекцию. Болезнь может протекать от легких форм вплоть до серозного менингита. Симптомы серозного менингита – болезнь начинается внезапно с повышения температуры, выраженная головная боль, выраженный рвотный рефлекс (рвота не связана с потреблением еды), боль в спине, животе, катаральные явления, иногда развивается язвенный стоматит, гипертонус мышц затылка, когда человек не может наклонить голову», - рассказал Кравчук.

Он подчеркнул, что все больные, у которых есть такие симптомы, должны немедленно обращаться к врачу.

«На эти симптомы ориентированы врачи и Государственная СЭС. Все больные, которые имеют такие симптомы, проходят углубленное лабораторное исследование. Если у больного обнаруживают возбудителя энтеровирусной инфекции, начинается работа по определению источника, проводятся противоэпидемические мероприятия», - сказал Кравчук.