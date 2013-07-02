В Украине участились случаи острых кишечных инфекций

В Украине участились случаи заболевания острыми кишечными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук на брифинге.

По его словам, в июне прошлого года была зафиксирована лишь одна вспышка кишечного заболевания, в этом году – уже семь.

«На протяжении апреля-июня в Украине зарегистрировано 14 вспышек острых кишечных инфекций, пострадал 221 человек, из них 101 ребенок. Больше всего пострадавших в результате резонансной вспышки в киевском детсаду № 455 – 45 человек. Сейчас вспышка расшифрована и локализована. В стационаре остаются 4 ребенка и двое взрослых. Причина и возбудитель установлены», - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что основной причиной отравлений в организованных коллективах является «элементарное нарушение обычных разумных требований к организации питания, элементарная бытовая халатность».

«Все знают, что делать, чтобы не заболеть кишечными инфекциями. Но часто не прислушиваемся к советам врачей и собственному здравому смыслу. У нас есть традиция на праздники готовить блюда заранее и хранить их целую ночь в непригодных для этого местах. Это - одна из основных причин вспышек острых кишечных инфекций», - отметил Кравчук.

Он также проинформировал, что основными возбудителями вспышек были сальмонелла энтеридис и ротавирусы.