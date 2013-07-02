Магнитные бури в июле
Пейте валериану, пустырник, боярышник, шалфей
Геомагнитное поле Земли в июле относительно спокойное. Ожидаются лишь незначительные возмущения магнитосферы и слабые геомагнитные бури в июле 2013 года.
Однако будьте осторожны, поскольку они могут отрицательно сказываться на вашем состоянии здоровья. В такой период люди могут испытывать головные боли, нарушения работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, рост адреналина в крови, стрессы, депрессии.
Людям, наиболее чувствительным к изменениям в магнитном поле Земли, будет полезен наш метеопрогноз.
Слабые магнитные бури в июле 2013 года ожидаются в следующих числах:
18 июля возмущения магнитосферы Земли;
19 июля возмущения магнитосферы Земли;
20 июля возмущения магнитосферы Земли;
21 июля возмущения магнитосферы Земли.
Как видно из прогноза, магнитные бури в июле 2013 года приходятся на двадцатые числа месяца.
Чтобы ваш организм как можно легче перенес магнитные бури в июле 2013 года, советуем придерживаться следующих рекомендаций:
В дни магнитных бурь ограничьте работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности.
Снизьте физическую нагрузку на организм, старайтесь больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Избегайте ссор, скандалов, разговоров на повышенных тонах и следите за своим артериальным давлением.
Если во время магнитных бурь у вас повышается раздражительность, нервозность и депрессивные состояния, пейте успокоительные средства. Например, валериану, пустырник, боярышник, шалфей, а также успокаивающие чаи.
Во время магнитных бурь важно правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо. Исключите в этот период прием алкоголя.
Чтобы избежать обострения хронических заболеваний, соблюдайте рекомендации своего лечащего врача и всегда носите при себе необходимые лекарства.
Для восстановления организма практикуйте контрастный душ.