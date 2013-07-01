В Украине за сутки утонули 6 человек
17:15, 01 июля 2013Страна
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Один из них – подросток
На протяжении суток 30 июня на водных объектах в Украине утонули шесть человек, один из которых – подросток, одного человека удалось спасти, и один исчез во время купания.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ведомство призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в незнакомых или не оборудованных местах, особенно в нетрезвом состоянии.
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