От потребления ранних арбузов лучше отказаться

Отказаться от потребления ранних арбузов советует столичный гастроэнтеролог Андрей Москалюк.

"Арбузы, которые начинают продавать в конце июня и в начале июля, имеют много нитратов и пестицидов, - говорит Андрей Николаевич. - Чтобы быстрее росли и созревали, их подкармливают различными удобрениями и стимуляторами роста. Ранние ягоды дорогие, поэтому люди часто покупают четверть или половину арбуза. Поэтому тоже возникает много отравлений. Арбузы могут быть инфицированы через немытые руки продавца и грязные ножи".

Советует не покупать арбузов, которыми торгуют на улицах, вдоль дорог и на рынках. К первым признакам отравления относит рвоту, диарею и резкую боль в животе.

"На рынках и улицах часто никто не контролирует качества продуктов, - говорит гастроэнтеролог. - Если почувствовали, что отравились, не медлите и вызывайте "скорую". Не кормите ранними ягодами детей. До приезда "скорой" лучше промыть желудок марганцовкой. Желудочные расстройства могут перерасти в острое пищевое отравление, нарушить функции почек, спровоцировать язву, заболевания печении желчевыводящих путей".

gazeta.ua