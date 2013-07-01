Непогода в Украине сохранится до 3 июля

Сложные погодные условия в южных, восточных и центральных областях Украины сохранятся до 3 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центру Николай Кульбида.

“Самые сложные погодные условия еще будут сохранятся на протяжении 1 и 3 июля... В южных, центральных и восточных областях будут наблюдаться интенсивные ливневые дожди в сопровождении града и шквального ветра”, - сказал Кульбида.

По его словам, погода в западных и северных регионах страны в этот период будет более стабильной. При этом температура воздуха 1-3 июля днем составит +23 - +28 градусов, а на востоке до +32 градусов.

Кульбида также отметил, что улучшение погодных условий ожидается с 4 июля, когда количество осадков существенно сократится. Температура воздуха в этот период вырастет до +28 - +33 градуса, а в южном и восточном регионе до +34 - +37 градусов.