Иностранная компания поставляла в Украину непригодные кювезы

Суд обязал компанию поставить государственному предприятию (ГП) “Укрмедснаб” Министерства здравоохранения Украины качественные транспортные инкубаторы для младенцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В производстве Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины в г. Киеве (МКАС) с августа 2012 года по июнь 2013 года находилось дело по иску ГП “Укрмедснаб” к компании Vamed Engineering GMBH & Co КG об обязательстве осуществить замену медицинского оборудования: “Инкубатор транспортный модель IT-158-TS”, которое было поставлено согласно Договором поставки от 14 сентября 2009 года в количестве 85 единиц, транспортными инкубаторами, которые по своему качеству, эффективности и безопасности будут соответствовать условиям Договора и нормам действующего законодательства Украины, а также смогут использоваться по своему назначению в Украине, а также о взыскании с компании Vamed Engineering GMBH & CO KG средств, уплаченных истцом за Инкубаторы транспортные в сумме 4 973 590,55 евро, в случае, если ответчик не заменит в установленный срок медицинское оборудование.

21 июня 2013 года ГП “Укрмедснаб” получило решение МКАС по этому делу, которым исковые требования удовлетворены в полном объеме.

«По своему содержанию полученное решение свидетельствует о нарушении условий Договора поставки от 14 сентября 2009 года исключительно поставщиком (компанией Vamed Engineering GMBH & CO KG), а также является свидетельством своевременной и надлежащей реакции уполномоченного предприятия Министерства здравоохранения Украины на подобные случаи», - отметили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в мае в партии «Батькивщина» заявляли, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Минздрава и Кабмина в ходе осуществления госзакупок непригодных для использования инкубаторов для младенцев.

28 мая в Минздраве сообщили, что по получении лечебными заведениями инкубаторов для младенцев по договору от 14 сентября 2009 года между ГП «Укрмедснаб» и компанией Vamed Еngineering GMBH & CO КG было обнаружено, что поставленное оборудование не может использоваться по назначению по целому ряду причин и по качеству не соответствует нормам, установленным действующим законодательством.

Приказом Гослекслужбы от 27 марта 2012 г. №215 действие свидетельства о государственной регистрации инкубаторов прекращено, оборудование запрещено использовать в медицинской практике.

«Укрмедснаб» неоднократно направляло компании Vamed Еngineering GMBH & CO КG претензии и требовало заменить инкубаторы в порядке, предусмотренном условиями договора от 14 сентября 2009 г. Поскольку претензии были отклонены, «Укрмедснаб» обратилось в Международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины с соответствующим иском.