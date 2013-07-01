Нейрохирургические центры Украины не уступают лучшим в Европе?

Ряд нейрохирургических центров, работающих в Украине, по своему оснащению и кадровому потенциалу не уступают лучшим клиникам Европы.

Об этом заявил главный нейрохирург Министерства здравоохранения Украины Евгений Педаченко во время V съезда нейрохирургов Украины, который проходит в Ужгороде, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По его словам, в государстве созданы мощные нейрохирургические инсультные центры в Донецке, Львове, Одессе. На сегодняшний день в стране проводятся высокотехнологичные операции, эффективно развиваются новые методики лечения, подчеркнул Педаченко.

Как говорится в сообщении Минздрава, “нейрохирургия в Украине, преимущественно, ориентирована на предоставление неотложной помощи (около 85%) при черепно-мозговых травмах, травмах позвоночника, мозговых инсультах. Остальные оперативные вмешательства (15%) приходятся на сосудистые и опухолевые заболевания головного мозга, разные спинальные патологии и тому подобное». «В целом, в Украине ежегодно проводятся десятки тысяч нейрохирургических оперативных вмешательств”, - проинформировали в министерстве.

По сообщению пресс-службы, в работе съезда нейрохирургов принимают участие более 300 делегатов, в том числе представители из 16 стран мира: США, Германии, Чехии, России, Польши, Хорватии, Венгрии, Беларуси и других.