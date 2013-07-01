Нетрезвых водителей в Украине лишат прав пожизненно?

Председатель Сумской областной государственной администрации Юрий Чмырь предлагает лишать нетрезвых водителей прав пожизненно.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой он выступил 27 июня во время заседания коллегии Сумской ОГА.

По его словам, руководство Сумской области в ближайшее время обратится к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой ужесточить наказание водителей за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и внести соответствующие изменения в законодательство.

Губернатор также подчеркнул, что существенное ужесточение наказания за езду под хмельком станет средством решения проблемного вопроса. «Я не могу критиковать действующее законодательство - его можно трактовать по-разному. Мы обратимся к народным избранникам от Сумщины, и предложим им внести изменения в закон. Нетрезвых водителей необходимо лишать прав пожизненно! Я думаю, в этом вопросе нас поддержат представители всех партий», - сказал Чмырь.

Руководитель региона выразил также неудовлетворение работой областной ГАИ, отметив, что по вине инспекторов водители-нарушители нередко избегают наказания. Так, в 2012 году было зафиксировано 610 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и лишь 149 нетрезвых водителей были лишены водительского удостоверения. Остальные получили административные наказания в виде штрафов и общественных работ. Такие показатели, по словам Чмыря, свидетельствуют о ненадлежащем уровне контроля и «молчаливом согласии» ГАИ с существующей ситуацией.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Сумах автомобиль «Ауди» на большой скорости вылетел на встречную полосу и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и трое пострадали. Установлено, что водитель авто, который раньше был неоднократно судим, находился в нетрезвом состоянии.

25 июня начальник УМВД Украины в Сумской области Виктор Козицкий сообщил, что с начала года в области по вине нетрезвых водителей произошло 21 ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 33 получили травмы. Также в текущем году сотрудники ГАИ выявили в регионе 1890 нетрезвых водителей. Согласно решениям суда лишь 272 из них лишены водительских прав.

Сегодня, 27 июня, коллегия Сумской ОГА решила обратиться в Департамент Государственной автомобильной инспекции МВД Украины с требованием уволить начальника Сумского горотдела ГАИ Олега Скрипку с занимаемой должности после отчета последнего о ситуации на дорогах города за 2012-2013 годы и признания результатов работы ГАИ по обеспечению безопасности дорожного движения неудовлетворительными.