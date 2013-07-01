В Украине из-за ненастья обесточено 57 населенных пунктов

Сегодня ночью вследствие дождя и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 57 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточено 36 населенных пунктов, в Николаевской – 15, в Херсонской – 6.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.