В Украине из-за ненастья обесточено 57 населенных пунктов
09:30, 01 июля 2013Страна
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Больше всего в Одесской области
Сегодня ночью вследствие дождя и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 57 населенных пунктов в трех областях Украины.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточено 36 населенных пунктов, в Николаевской – 15, в Херсонской – 6.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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