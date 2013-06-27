Как пережить мигрень в офисе

Работа в офисе обычно связана со стрессом, рассказывают специалисты. Когда у тебя начинается головная боль, а ты понимаешь, что рабочий день в самом разгаре и ближайшие несколько часов ты должна быть максимально собрана и сосредоточена, это просто убивает. Однако есть способы помочь себе даже в этой непростой ситуации:

1. Прими обезболивающее.

Аспирин - самый простой и безопасный вариант. Другие сильные сильные препараты: Спазмалгон, Солпадеин, Кетанов. Однако необходимо принимать лишь те лекарства, которые одобрил лечащий врач и строго в необходимой дозировке.

Если лекарства под рукой не оказалось, оно не помогло, или ты принципиально против "химии", есть и другие варианты.

2. Выпей воды.

Медикаментозно не доказано, как вода примерно в течение получаса облегчает состояние при головной боли, однако это факт. Убедись, что ты пьешь достаточно жидкости (именно простой, чистой воды без газа), особенно если ты целый день работаешь за компьютером.

3. Разомни шею.

Причиной головной боли могут стать зажатые мышцы шеи, особенно, если целый день сидишь в неудобном положении:

- Опусти голову вниз, постарайся коснуться подбородкой груди; затем запрокинь назад; потом "положи" на правое плечо, затем на левое. Повтори хотя бы 5 раз.

- Сделай круговые вращения шеей: 5 раз в правую сторону и 5 раз в левую. Шея при этом должна быть абсолютно расслаблена.

4. Если у тебя есть отдельный кабинет, можно уделить 10-15 минут занятиям йогой и медитации.

5. Выпей чаю.

Не смотря на жару, сделай себе горячий зеленый чай с лимоном, медом и имбирем (чайная ложка меда и имбиря, долька лимона). Этот старинный китайский метод действует безотказно и, кроме того, еще и повышает иммунитет.

6. Помассажируй голову.

Указательным и средним пальцами потри виски (в точках пульсации), а также точку между бровями. Йоги верят, что там располагается "третий глаз", большое скопление энергии, ее застой может привести к головным болям. Стимуляцией и массажем ты "освобождаешь" энергию, что облегчает состояние и расслабляет организм.