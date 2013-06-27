Как не отравиться грибами?

В этом году грибной сезон начался как никогда рано. В столичные клиники попали первые пациенты с грибными отравлениями. Об этом рассказала столичный терапевт Виктория Юрченко.

"На прошлой неделе только в Киеве было более 50 обращений с грибными отравлениями, - говорит Виктория Михайловна. - Часто на больничные койки попадают дети. В прошлом году не могли спасти годовалого ребенка. Для всех в больнице было шоком, как мама решилась накормить такого младенца грибами ".

По наблюдению врача, чаще всего люди травятся сыроежками и молодыми грибами.

"Чаще всего люди травятся бледной поганкой, которую ошибочно принимают за съедобные шампиньоны и сыроежки, - рассказывает терапевт. - Особенно опасно собирать молодые грибы, потому что тогда ядовитые часто похожи на настоящие. Их почти невозможно различить. Ядовитыми настоящие могут стать во время засухи, когда гриб теряет воду, а накапливает токсины. На самом деле мало кто знает, что отравиться можно и съедобными грибами. Часто люди неправильно готовят грибы, недоваривают их, не предоставляют надлежащей термической обработки ".

Опасными врачи называют грибы, выросшие в загрязненных лесах и лесопосадках вдоль трасс.

"Часто пациента не можем спасти, потому что он поздно обратился к врачам, - говорит Юрченко. - Тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка и повышение температуры являются основными симптомами грибного отравления. Они могут проявить себя через час после употребления грибного супа или жареных грибов. А могут не проявляться в течение 2-3 суток. Особенно коварна бледная поганка. После отравления ею человек несколько дней может не догадываться. В прошлом году осенью одного мальчика забрали из школы в больницу. Хорошо, что школьная медсестра распознала симптомы отравления. Грибы ребенок ел вечером в воскресенье, а чувствовать себя плохо стал только во вторник после второго урока. У школьника посинели губы, начались головокружение и судороги ".

Врач просит родителей не угощать детей грибами.

"Если не разбираетесь в грибах, не покупайте их на улицах, возле метро, ​​вдоль трасс и на стихийных рынках. Поберегите свое здоровье. Если отравились, не выбрасывайте грибы, которые ели. Их врачи "скорой" заберут на экспертизу. Это поможет быстро определить, какой яд попал в ваш организм ".

До приезда "скорой" советует промыть желудок 1-2 л раствора марганцовки или сделать очистительную клизму.

gazeta.ua