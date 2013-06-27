Что делать при аллергии на кондиционер

Специалисты утверждают, что аллергия на кондиционер является мифом. Такой аллергии нет в природе. Но почему же тогда некоторые люди начинают чихать, кашлять и "плакать", как только ощущают на себе дуновение из кондиционера? Причин тому может быть несколько:

- Вы реагируете не на сам кондиционер, а на спертый воздух, который "гоняется" кондиционером. Помещение не проветривается, а только охлаждается, в воздухе циркулируют одни и те же бактерии, пыль и т.п.

Выход: каждые 2 часа выходите подышать свежим воздухом, или открывайте в комнате окна хотя бы на 15-20 минут.

- У вас аллергия на пыль. Ключевым проявлением такой аллергии является кашель и симптомы по типу астматических.

Выход: почаще проводите влажную уборку помещения, регулярно стирайте тканевые покрытия, постели и т.п., пользуйтесь моющим пылесосом.

- Вы чувствительны к слишком сухому или слишком влажному воздуху в помещении. Если вас беспокоит кашель, сухость в носу или першение в горле, обязательно обратите внимание на влажность.

Выход: приобретите увлажнитель и ионизатор воздуха.

- Вы можете быть чувствительны к резким изменениям температур. Например, на улице +30, вы забегаете в офис и на радостях включаете кондиционер на +18.

Выход: старайтесь постепенно понижать температуру. Скажем, если снаружи +30, включите кондиционер вначале на +27, через полчаса уменьшите до 23, потом еще через полчаса можно поставить на +18.

- В вашем кондиционере давно не менялся фильтр, он засорился и вы реагируете на пыль и другие раздражители, которые там скопились.

Выход: срочно смените фильтр кондиционера.

- У вас аллергия на пропиленгликоль. Это химическое вещество используется во многих системах кондиционирования воздуха.

Выход: проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы. Если у вас и правда аллергия на это вещество, поищите кондиционер, где она не используется.

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