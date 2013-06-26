Усилят ли ответственность за сексэксплуатацию детей?

Кабинет министров предлагает установить дополнительную ответственность за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.Соответствующий проект изменений в некоторые законодательные акты Украины, который разрабатывало Министерство юстиции в связи с ратификацией Украиной Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, правительство одобрило сегодня на своем заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроектом предлагается установить ответственность за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, урегулировать процессуальные особенности расследования дел при участии детей - свидетелей и потерпевших от этого опасного явления, установить механизмы предотвращения совершения противоправных действий в отношении детей со стороны лиц, работающих в постоянном контакте с ними. Для этого предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Закон Украины «Об охране детства» и Закон Украины «О защите общественной морали».

Так, например, предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей «Сексуальное домогательство ребенка», проинформировал Лавринович.

Данная статья будет предусматривать уголовную ответственность сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершенное с помощью компьютерных систем или телекоммуникационных сетей склонение малолетнего, несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет ребенка к действиям сексуального характера с целью развращения или вступления в половые отношения путем предложения и организации (создание необходимых условий) встречи или проведения такой встречи.

Предлагается установить уголовную ответственность не только за ввоз или вывоз из Украины продукции порнографического характера, но и за ее перемещение с использованием компьютерных систем или телекоммуникационных сетей, а также сбыт малолетним, несовершеннолетним или распространение среди них продукции порнографического характера.

Предлагается установить уголовную ответственность за принуждение малолетнего, несовершеннолетнего к участию в создании произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, в том числе - совершенное лицом, от которого малолетний, несовершеннолетний был в материальной или в другой зависимости, или отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или заботе о нем.

Предлагается также дополнить Уголовного кодекс статьями «Изготовление, приобретение, хранение, перемещение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию без цели сбыта», «Проведение зрелищного мероприятия порнографического характера».

Изменениями в УПК Украины предлагается, в частности, установить, что следователь, прокурор может допустить к участию в допросах другое лицо на выбор малолетнего, несовершеннолетнего. Допрос малолетнего, несовершеннолетнего лица должен проводиться без необоснованной задержки после события преступления в специально оборудованном, пристроенном для этих целей помещении и с помощью или с применением технических средств аудио- или видеозаписи.

Закон «Об охране детства» предлагается дополнить статьей «Требования к лицам, работающим в контакте с детьми» и др.

Предусматривается, что внесение предложенных изменений в законодательные акты Украины позволит внедрить дополнительные мероприятия, направленные на создание предохранительных, защитных и уголовно-правовых механизмов борьбы со всеми формами сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей, тем самым будет обеспечено соответствие законодательства Украины современным европейским стандартам в этой сфере, подчеркнул министр юстиции.

Как сообщалось, Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия была подписана от имени Украины 14 ноября 2007 года и ратифицирована Законом Украины от 20 июня 2012 года.