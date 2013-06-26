Завтра в Украине +35

Завтра, 27 июня, в Украине ожидается жара, местами пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно с прояснениями, грозовые дожди, местами сильные, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 11-16°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, Черниговской и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 16-21°, днем 27-32°, на юге и востоке до 35°.

В Киеве и Киевской области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°.

Сегодня, 26 июня, температура воды составила в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева - 25°.