В Украине стало меньше наркоманов?

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко отмечает сокращение количества наркопотребителей, которые находятся на учете в Министерстве внутренних дел и Министерстве здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грищенко сказал во время выступления на международной конференции “Наркополитика в Восточной Европе в контексте коррупции”.

“Стала заметной тенденция к сокращению количества наркопотребителей, которые находятся на учете органов Министерства внутренних дел и заведений Министерства здравоохранения Украины”, - сказал Грищенко.

По его словам, также наблюдается незначительное снижение темпов распространения ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков.

Как отметил Грищенко, укрепилось международное сотрудничество украинских правоохранительных органов с коллегами по выявлению и перекрытию каналов наркотраффика, возросли объемы изъятий наркотиков, которые поступают в Украину контрабандным путем.

Кроме того, осуществляются меры, направленные на уменьшение вреда от употребления наркотиков, в том числе с привлечением европейского опыта заместительной поддерживающей терапии.

Также Грищенко сообщил, что недавно были значительно упрощены процедуры использования медиками наркотических лекарственных препаратов, облегчен доступ амбулаторных больных к обезболивающим, особенно в сельской местности, где лечебные учреждения и аптеки удалены от пациента.