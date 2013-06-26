Непогода обесточила в Украине 88 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате дождя и порывов ветра вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточено 58 населенных пунктов, в Волынской – 23, в Ивано-Франковской – 7.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.