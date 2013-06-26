Россиянин пытался ввезти в Украину лекарства от гемофилии

В Черниговской области гражданин России пытался незаконно ввезти на территорию Украины лекарства от гемофилии на сумму почти 100 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Черниговского пограничного отряда, 23 июня в международный автомобильный пункт пропуска "Новые Яриловичи" на въезд в Украину под управлением 39-летнего гражданина Российской Федерации прибыл автомобиль "Ford Mondeo".

Пограничный наряд, обратив внимание на нервное поведение водителя, принял решение об углубленном досмотре автомобиля.

В результате проверки в багажном отделении в двух полиэтиленовых пакетах для замороженных продуктов было обнаружено 50 комплектов медицинского препарата "KOATE-DVI". Владельцем лекарств признал себя водитель. Лекарства изъяты и оценены в сумму 96,4 тыс. грн.

Справка УНИАН: Латинское название: KOATE-DVI. Фармакологические группы: коагулянты (в том числе факторы свертывания крови), гемостатики. Применение: Гемофилия A; приобретенная недостаточность фактора VIII; заболевания, которые сопровождаются образованиям антител к фактору VIII.