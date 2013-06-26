Инвалидов войны обеспечат бесплатным санаторным лечением

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно первоочередного бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением инвалидов войны».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в сообщении, данный закон предусматривает первоочередное из числа внеочередников (инвалидов войны, инвалидов из числа бывших малолетних узников концлагерей) предоставления права инвалидам войны из числа лиц, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны с Японией, на бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное заведение и обратно.

Санаторно-курортное лечение данной категории предоставляется на бесплатной основе.

По желанию инвалидов войны вместо путевки на санаторно-курортное лечение они могут один раз в два года получать денежную компенсацию: инвалиды войны І-ІІ групп - в размере средней стоимости путевки, инвалиды войны ІІІ группы - в размере 75% средней стоимости путевки. Денежная компенсация предоставляется независимо от наличия медицинского заключения о необходимости санаторно-курортного лечения или медицинских противопоказаний.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

«Следовательно, в ближайшее время инвалиды войны смогут воспользоваться указанными льготами. Глава государства уверен, что эти изменения обеспечат повышение уровня социальной защиты инвалидов Великой Отечественной войны», - подчеркнули в пресс-службе Президента.