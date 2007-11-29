Настало время исправлять ошибки прошлого. Решение 90-ых годов о сокращении медиков в школах педагоги называют ошибочным. Например, на Волыни только в каждой пятой школе есть медкабинет. Просвещенцы хотят вернуть врачей, так как здоровье самих школьников сейчас не лучшее, да и в экстремальном случае ученику некому помочь.

Здоровье волынских школьников под угрозой. Квалифицированный врач работает лишь в трети школ и в каждой пятой есть медицинские кабинеты. В Сокиричевской девятилетке - сотня учеников. Здесь просторные чистые классы, отремонтированный спортзал, хорошая столовая. Но нет медсестры и медкабинета. Поэтому оказать квалифицированную медпомощь в случае необходимости будет некому.

София Люшук, директор школы с.Сокиричи: "Это одна из проблем, что у нас нет кабинета медицинского. И наши дети вынуждены идти на ФАП, который находится в селе. А нет, то приходит медицинская сестра. Наши дети более защищены в плане безопасности, чем городские дети. Так как их есть, и мы им больше внимания уделяем".

Статистика печальная - всего 15 процентов детей переступают школьный порог здоровыми. А за годы обучения количество хронически больных возрастает вдвое. Вместе с тем главный просвещенец региона утверждает: держать в каждой школе медицинскую сестру не нужно. Это регламентировано штатным расписанием.

Михаил Попович, начальник областного управления образования и науки: "Заболеваемость нельзя напрямую связывать с тем, или есть кабинет в школе или нет. Понятно, что в каждой школе не можем мы создать, так как нет условий. Есть много школ, где просто нельзя. Кроме того, мы не имеем возможности ввести в штаты, так как это все регламентируется законодательством".

На Волыни не хватает педиатров, их здесь вдвое меньше необходимого. Молодые специалисты не хотят работать на селе. Если проблему не решить на государственном уровне, то в ближайшее время без квалифицированной медпомощи останутся и городские дети, беспокоятся чиновники.

Игорь Ващенюк, начальник областного управления здравоохранения: "Реально что-то изменить сейчас невозможно, к сожалению. И уже есть случаи, которые предоставляет сельский совет, а мы не можем найти специалиста. Так как все-таки 9 лет обучения, и после того 500 гривен заработная плата - это очень тяжело".

Работники образования признают - решение конца 90-х годов о сокращении медицинских работников в школах было ошибочным. Чтобы волынские школьники были здоровыми, обещают снизить нагрузку, разработать специальные физические программы и взяться за просветительскую работу.

ICTV