В центре Черкасс нашли 3 кг ртути

В центре Черкасс на улице Гоголя возле контейнеров для мусора местный житель обнаружил закрытую пластиковую емкость с 3 кг ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, на бутылку с металлом 24 июня наткнулся местный житель, который сначала принял ртуть за серебристую краску. Когда же мужчина разобрался, что эта жидкость - ртуть, сразу позвонил по номеру «101».

Химическая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС, которая прибыла по вызову, изъяла около 3 кг ртути, после чего емкость была передана на спецпредприятие “Добробут-Эко-Украина” для последующей ее утилизации.