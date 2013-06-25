Правила безопасности на воде

Милиция Киева выражает обеспокоенность участившимися случаями гибели людей на воде и просит отдыхающих соблюдать элементарные правила безопасности.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, с начала года на столичных водоемах утонули 46 человек, из них 42 - с начала купального сезона, 1 мая.

Несмотря на то, что инциденты на водоемах не относятся к компетенции органов внутренних дел, начальник милицейского главка обеспокоен сложившейся ситуацией и просит киевлян и гостей столицы быть осторожнее и серьезнее относиться к отдыху на водоемах, говорится в сообщении.

По данным ОСО, за весь купальный сезон 2012 года утонуло около 60 человек, а в текущем году уже за май и неполный июнь количество погибших на воде превышает 40 человек. Больше всего смертельных случаев произошло в Днепровском, Дарницком, Оболонском районах Киева.

"Трагедии происходят по причине того, что люди купаются либо в нетрезвом состоянии, либо геройствуют, прыгая в воду в незнакомых местах, не зная дна. Мы просим соблюдать элементарные правила безопасности: даже если вы купаетесь в неустановленном месте, то не следует проверять незнакомое дно, прыгать с высоты в воду", - отметили в милиции и подчеркнули, что многие люди погибают именно из-за травм, полученных при купании.

Кроме того, в милиции просят родителей серьезнее отнестись к контролю отдыха своих детей.

В столичной милиции обращают внимание на то, что с начала пляжного сезона в местах, разрешенных к купанию, были спасены 9 жизней. "Даже если что-то происходит, то на водоемах, где купание разрешено, всегда есть спасатели", - говорится в сообщении.