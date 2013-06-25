Украина и Грузия будут сотрудничать в отрасли здравоохранения

15:34, 25 июня 2013
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Подписан меморандут

Между Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и Министерством здравоохранения Украины подписано Соглашение о сотрудничестве в отрасли здравоохранения и медицинской науки.
 
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.
 
Соглашение будет способствовать установлению прямых контактов между медицинскими учреждениями и организациями обеих стран, позволит координировать политику в отрасли здравоохранения.
 
Также по результатам заседания Смешанной украинско-грузинской комиссии был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Национальным инвестиционным агентством Грузии.
 
Целью меморандума является активизация сотрудничества двух стран в сфере инвестиционной деятельности.
 
Как сообщал УНИАН, Вилкул находится в Тбилиси с визитом.
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