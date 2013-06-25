Украина и Грузия будут сотрудничать в отрасли здравоохранения

Между Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и Министерством здравоохранения Украины подписано Соглашение о сотрудничестве в отрасли здравоохранения и медицинской науки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Соглашение будет способствовать установлению прямых контактов между медицинскими учреждениями и организациями обеих стран, позволит координировать политику в отрасли здравоохранения.

Также по результатам заседания Смешанной украинско-грузинской комиссии был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Национальным инвестиционным агентством Грузии.

Целью меморандума является активизация сотрудничества двух стран в сфере инвестиционной деятельности.

Как сообщал УНИАН, Вилкул находится в Тбилиси с визитом.