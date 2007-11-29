Ученые создали уникальные протезы

Американские ученые сумели с помощью сложнейших операций вернуть чувствительность окончаниям людей, которые носят протезы. Уникальные операции позволили людям ощутить свои искусственные ноги и руки. По мнению экспертов в области медицины это открытие открывает новые возможности в протезировании. Однако, операция довольно сложная, ведь речь идет о нервных окончаниях.

Два пациента уже ощутили на себе результат таких операций. Эти люди были лишены рук. Однако американские нейрохирурги из Института реабилитации в Чикаго и Северо-западном Университете США смогли перенаправить нервы из грудных мышц таким образом, чтобы сигналы от рук-протезов поступали в головной мозг.

Медики отметили, что для полной реабилитации пациентов необходимо было несколько месяцев. Именно за этот срок нервные окончания в груди приспособились к новым условиям передачи сигналов. Результат оказался ошеломляющим. Люди с протезами смогли ощущать холодное и горячее прикосновение к искусственным рукам, а также чувствовали физическое воздействие на протез. К тому же пациенты смогли ощутить и многие другие воздействия, которые чувствует человек со здоровыми конечностями. Такого эффекта медики добились благодаря близким к природным импульсам, которые передавались от протеза к нервным окончаниям. В некоторых случаях пациенты могли даже указывать, на какой именно участок протеза было совершено воздействие.

Группа ученых отметила, что во время операций, которые были сделаны пациентам без конечностей, нервные окончания не были заменены на другие. Медики лишь сделали некоторые дополнения к ним. Именно поэтому после окончания реабилитации, люди с протезами могли ощущать воздействие на искусственные руки, а также чувствовать мышцы груди, в которых находились дополнительные нервные окончания.

"Исследования в данной области необходимо продолжить, так как они открывают путь к новому этапу протезирования. Однажды пациенты смогут жить с протезом точно так же, как жили раньше со своими естественными конечностями", − рассказал директор Центра протезирования и нейроинжиниринга при Северо-западном университете США Тодд Каикен.

По его словам были проведены две аналогичные операции. Первым прооперировали 54-летнего мужчину, который из-за пожара лишился руки. Второй была 24-летняя девушка, потерявшая руку в результате автокатастрофы. Обоим пациентам специалисты восстановили искусственным путем аналоги четырех главных нервных путей. Они соединяют руки и передают их разным областям грудных мышц.

Однако на восстановление чувствительности пациентов, ушло около девяти месяцев. По окончанию этого периода люди начали ощущать воздействие на протезы.

utro.ua