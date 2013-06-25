Причина землетрясения в Кривом Роге - техногенная

В Кривом Роге из-за разработки полезных ископаемых несколько раз в год фиксируют подземные толчки.

Об этом заявил заместитель начальника главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины Владимир Шапка, сообщает ТСН.

Отмечается, что истинную причину землетрясения в сейсмостабильном Кривбассе ученые обещают озвучить со временем, а сейчас отмечают, что в этом районе их техника фиксирует приблизительно три-четыре таких колебания в год. Правда, они значительно слабее, и в большинстве случаев все имеют техногенную причину, то есть связаны с разработкой полезных ископаемых.

Это подтверждают и в самом Кривом Роге. Из-за добычи полезных ископаемых, которая ведется здесь уже почти 200 лет, весь город в прямом смысле стоит на огромных пустотах. Какие процессы там происходят, до сих пор не знает никто, ведь программа по их мониторингу до сих пор только в проекте.

"Там может дождем подмочить, какие-то процессы, огромные части почвы сдвигаются, обваливаются. Где это случится, когда, к каким следствиям приведет - все это сегодня нельзя сказать", - заметил руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций исполкома Криворожского городского совета Сергей Жупинас.

Как говорится в сообщении, несмотря на то, что большинство специалистов склоняются к техногенной причине ночного землетрясения, полностью исключить природные факторы невозможно, потому что именно через Кривой Рог проходит разлом континентальной гранитной плиты, и даже наименьшее ее движение может вызвать колебания земной поверхности.

Источник: http://tsn.ua/ukrayina/kriviy-rig-stoyit-na-velicheznih-porozhninah-a-lyudi-zhivut-yak-na-porohoviy-dizhci-299716.html

Как сообщал УНИАН, в 0.16 24 июня в Кривом Роге Днепропетровской области были зафиксированы подземные толчки силой 4 балла по шкале Рихтера.