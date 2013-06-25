Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

Как сообщается на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, согласно официальному сообщению Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на территории Гродненской области (с. Чапунь, Ивьевський район) зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой.

«С целью недопущения заноса возбудителя указанного заболевания территорию Украины, решением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 22.06.2013 № 15-9-1-23/17663 запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к выявленного заболевания животных, продукции и сырья из них, спермы, яйцеклеток, эмбрионов свиней и кормов для свиней из Республики Беларусь», - говорится в сообщении.