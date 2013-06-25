Стартовал проект, направленный на защиту прав ребенка

Стартовал проект Совета Европы «Укрепление и защита прав ребенка», направленный в поддержку действий Украины в сфере защиты прав ребенка.

Об этом шла речь во время встречи Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко с представителем офиса Совета Европы - руководителем отдела политики по вопросам прав детей Горданой Берьян, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Двухлетний проект будет способствовать формированию в Украине правосудия, дружеского к ребенку, реализации мер против любых форм насилия над детьми, имплементации и реализации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, а также предусматривает поддержку деятельности офиса Уполномоченного по правам ребенка.

По словам Берьян, учреждение проекта стало возможным, учитывая прогресс Украины в реализации политики в отношении детей.

В свою очередь Уполномоченный главы государства акцентировал внимание представителей Совета Европы на проведенной работе по защите прав ребенка в конфликте с законом, а именно - гуманизации правосудия в отношении детей. Он отметил, что благодаря реализации Концепции криминальной юстиции в отношении детей, введению нового Уголовного процессуального кодекса удалось уменьшить практически вдвое количество детей, которые находятся в СИЗО и воспитательных колониях.

Совет Европы рассчитывает, что Уполномоченный Президента по правам ребенка станет ключевым институтом в реализации упомянутого проекта, отметила руководитель отдела политики по вопросам прав детей СЕ, отмечается в сообщении.