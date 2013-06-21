В Польше при столкновении трамваев пострадали около 25 чел.

Около 25 человек пострадали в результате лобового столкновения двух трамваев в городе Вроцлав на юго-западе Польши.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь MPK Wroclaw Агнешка Коженевская, отметив, что, по предварительным данным, жизни ни одному из пострадавших ничего не угрожает.

"В больницы были привезены 24-25 человек, это люди, которые находились в сознании. Часть из них будет вынуждена остаться в больнице, чтобы врачи могли лучше оценить их состояние", - сказала она.

"На месте ничего не указывало на то, что кто-то получил ранения, угрожающие жизни", - добавила пресс-секретарь.

Собеседник агентства сказала, что предварительные выводы о причинах аварии будут обнародованы после того, как соответствующие службы считают всю информацию с "черных ящиков", установленных на трамваях.

Коженевская добавила, что оба водителя трамваев - женщины, - несмотря на лобовое столкновение смогли самостоятельно выйти из кабин, но пока еще – из-за шока - не смогли дать информацию об обстоятельствах аварии.

Польский TVN24 сообщает, что причиной столкновения трамваев мог стать неисправный механизм регулирования пути, отметив, что столкновение трамваей было достаточно сильным, и для того, чтобы их разъединить, необходима тяжелая техника.