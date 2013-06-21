В Украине - 11 наиболее пожароопасных регионов

К наиболее пожароопасным регионам относятся Крым, Донецкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских сообщил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что ГСЧС основное внимание уделяет защите от пожаров мест массового отдыха людей, в частности в Крыму.

Болотских также подчеркнул, что спасатели прилагают все усилия для создания возможностей своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в труднодоступных горных местах. По его словам, именно для этого создана специальная группа с участием представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства внутренних дел, которые обследуют такие места.

Он напомнил, что 20 мая правительство создало Межведомственный оперативный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций под руководством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Болотских также сообщил, что в Крыму дополнительно создана “группировка авиационной составляющей ”, в которой есть 4 летательных средства для реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Болотских отметил, что благодаря принятым мерам в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось вдвое, “а площади и очаги сократились более чем в 4 раза”.