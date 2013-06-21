Крапива укрепляет волосы

Крапива для волос - одно из самых доступных и действенных средств по уходу за роскошной шевелюрой.

С давних пор такая простая и доступная лечебная трава, как крапива, для волос считается очень полезным народным средством. Ее используют для укрепления волос, для ускорения их роста и для борьбы с перхотью. При этом заметьте, для достижения блестящих результатов - в прямом смысле слова - не требуется никакая химия, только натуральный природный продукт!

Крапива содержит в своем составе ценные витамины и микроэлементы, благодаря чему ее применяют в медицине для лечения различных заболеваний, а также в кулинарии, ведь из нее можно приготовить много вкусных и полезных блюд.

Крапива для волос - как правильно собирать

Для ухода за волосами можно взять аптечный сбор сухой крапивы. Однако в летнюю пору, в сезон крапивы, гораздо целесообразнее воспользоваться свежесобранными растениями.

Собирают крапиву в мае-августе, вооружившись ножом и хлопчатобумажными перчатками, чтобы избавиться от жгучих ощущений. В это время растение входит в силу, накапливает ценные свойства и еще не сухое.

Срезанные растения через несколько часов перестают обжигать, и тогда листья крапивы можно легко оборвать и использовать для дальнейшего приготовления.

Крапива для волос - применение для укрепления и роста

Для укрепления и роста волос используют крапивный сок. Его удобно приготовить в соковыжималке.

Возьмите 2-3 столовые ложки свежего сока крапивы и вотрите в корни волос. Для такой процедуры удобно воспользоваться флаконом с дозатором. Затем укутайте голову пленкой и оставьте на 1 час. После этого ополосните волосы водой.

Также для предотвращения выпадения волос используется настой из листьев крапивы. Заварите листья крапивы стаканом кипятка, дайте настояться в течение 0,5-1 часа, затем процедите. Ополаскивайте таким настоем волосы после каждого мытья.

Можно использовать чистый крапивный настой, но если вы добавите в него немного яблочного уксуса, то волосы после ополаскивания будут выглядеть еще лучше.

Чтобы приготовить настой из сухой крапивы, возьмите 3 ст. ложки сухих листьев, залейте 2-мя стаканами кипятка и дайте настояться б-8 часов. Затем процедите.

Возьмите ватный тампон и мягкими втирающими движениями пройдитесь по коже головы вдоль волос. Старайтесь не вырывать и не нарушать луковицы волос.

Универсальным средством для улучшения роста волос является отвар из крапивы. Возьмите 1 ст. ложку измельченных сухих листьев крапивы, 1 ст. ложку корневищ крапивы и залейте стаканом воды. Варите отвар полчаса, затем процедите. Втирайте жидкость в корни волос, после этого не споласкивайте волосы и не вытирайте, а только промокните полотенцем.

Крапива для волос - средство против перхоти

Кроме того, крапива замечательно борется с перхотью. Она обладает лечебным действием, не раздражает кожу головы. При этом крапива не только убирает перхоть и жирность волос, но и снимает зуд на коже головы.

Свежие листья и стебли крапивы измельчите при помощи деревянной скалки или блендера. Вотрите сок крапивы в кожу головы плавными массирующими движениями и оставьте на 10-15 минут. Затем ополосните голову водой или крапивным настоем.

Крапива для волос - правила использования и предостережения

Крапива успешно применяется для лечения нормальных или слишком жирных волос. Если у вас сухие волосы, применяйте настои крапивы с осторожностью.

Также помните о том, что пользоваться нужно настоями комнатной температуры. Избегайте применения слишком горячих или холодных жидкостей.

Окрашенные в светлые цвета волосы от применения крапивы могут изменить цвет, поэтому будьте осторожны, пользуясь препаратами, приготовленными из крапивы.

Средства из крапивы рекомендуется наносить на чистые и немного влажные волосы.

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