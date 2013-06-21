В детском отделении Института рака не вводили карантин

В Министерстве здравоохранения Украины опровергают информацию о введении карантина в детском отделении Национального института рака (НИР).

Как сообщили УНИАН в ведомстве, в отделении диагностирован случай опоясывающего лишая, возбудителем которого является вирус ветряной оспы, в результате чего там проводятся предкарантинніе мероприятия. Тех пациентов, которые завершили лечение или в лечении которых наступил перерыв, были выписаны из медицинского учреждения. Другие пациенты остались в стационаре и получают индивидуальное лечение.

В Минздраве подчеркнули, что в отделении детской онкологии НИР продолжается госпитализация больных, имеющих иммунитет к ветряной оспе. Те больные, которые нуждаются в лечении в условиях лечебного учреждения IV уровня, но не болели ветряной оспой, и следовательно, не имеют иммунитета от этой инфекционной болезни, будут направляться на лечение в Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет».