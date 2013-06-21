Первая помощь при змеиных укусах
Минимизируйте движения...
Специалисты успокаивают: большинство видов змей не опасны (исключение составляют смертельно ядовитые кобры и гадюки), но если вы не будете абсолютно уверены, что определили правильно, необходимо в кратчайшие сроки после укуса оказать себе первую помощь, согласно инструкции ниже.
Эмоциональные симптомы змеиного укуса:
- непреодолимый страх
- паника
- эмоциональная неустойчивость
Это, в свою очередь, может вызвать такие симптомы, как:
- тошнота
- рвота
- диарея
- головокружение
- обморок
- тахикардия (учащенное сердцебиение)
- холодный пот
Физические симптомы укуса змеи:
- сильная боль и отек на месте укуса
- вялость и слабость
- тошнота и рвота
- низкое кровяное давление
- учащенное дыхание
-сильная тахикардия
- измененное восприятие того, что происходит вокруг
- дыхательная недостаточность или остановка дыхания
Первая помощь
- Обратитесь за медицинской помощью немедленно, если это возможно.
- Сохраняйте спокойствие, помните, большинство укусов змей не смертельны.
- Минимизируйте движения, если это возможно.
- Если вас укусили за палец или руку, уберите все кольца, браслеты и часы.
- Сделайте тугую повязку на укушенную конечность.
- Не ограничивайте движение грудной клетки, так как дыхание будет зависеть от этого.
- Если это возможно, держите укушенную конечность на уровне тела, но не выше - это может вызвать перемещение яда по организму быстрее.