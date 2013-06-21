Первая помощь при змеиных укусах

Специалисты успокаивают: большинство видов змей не опасны (исключение составляют смертельно ядовитые кобры и гадюки), но если вы не будете абсолютно уверены, что определили правильно, необходимо в кратчайшие сроки после укуса оказать себе первую помощь, согласно инструкции ниже.

Эмоциональные симптомы змеиного укуса:

- непреодолимый страх

- паника

- эмоциональная неустойчивость

Это, в свою очередь, может вызвать такие симптомы, как:

- тошнота

- рвота

- диарея

- головокружение

- обморок

- тахикардия (учащенное сердцебиение)

- холодный пот

Физические симптомы укуса змеи:

- сильная боль и отек на месте укуса

- вялость и слабость

- тошнота и рвота

- низкое кровяное давление

- учащенное дыхание

-сильная тахикардия

- измененное восприятие того, что происходит вокруг

- дыхательная недостаточность или остановка дыхания

Первая помощь

- Обратитесь за медицинской помощью немедленно, если это возможно.

- Сохраняйте спокойствие, помните, большинство укусов змей не смертельны.

- Минимизируйте движения, если это возможно.

- Если вас укусили за палец или руку, уберите все кольца, браслеты и часы.

- Сделайте тугую повязку на укушенную конечность.

- Не ограничивайте движение грудной клетки, так как дыхание будет зависеть от этого.

- Если это возможно, держите укушенную конечность на уровне тела, но не выше - это может вызвать перемещение яда по организму быстрее.

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