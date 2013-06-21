Янукович поручил принять меры противопожарной безопасности

Президент Украины Виктор Янукович поручил председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаилу Болотских и вице-премьер-министру Александру Вилкулу принять необходимые меры противопожарной безопасности в летний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня на заседании совета регионов в Луганске.

«Просил бы с учетом начала сезона резкого потепления провести сейчас соответствующие мероприятия, селекторные совещания относительно принятия необходимых мер пожарной безопасности», - отметил Янукович.

Отдельно он акцентировал внимание на проверке складов электростанций и угольных шахт, где накопилось много угля.

В связи с этим Президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать межведомственную рабочую группу, которая должна проверить все склады и наличие на них соответствующего оборудования в должном, готовом к использованию состоянии. «На складах накопилось много угля. Мы знаем, как он горит», - сказал Янукович.