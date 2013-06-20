С 1 июля на 25% повысят надбавку на уход за ребенком-инвалидом

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в Закон Украины „О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 377 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также ВР решила сократить процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

В законопроекте предусматривается с 1 июля 2013 года повысить размер надбавки на уход за ребенком-инвалидом с высокой степенью потери здоровья и чрезвычайной зависимостью от постоянного постороннего ухода (подгруппы А) и установить ее на уровне 75% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (на сегодня - 50%).

Предлагается также дополнить данный закон требованием к получателям государственной социальной помощи сообщать органам, которые ее назначают, об обстоятельствах, которые могут повлиять на условия назначения, и в случае нарушения возмещать излишне выплаченные суммы, а также установить условия взыскания сумм государственной социальной помощи, излишне выплаченных получателю в результате злоупотреблений с его стороны.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действие законопроекта распространится на 15 тыс. 540 семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью с высокой степенью потери здоровья и чрезвычайной зависимостью от постоянного постороннего ухода.

В ней сказано, что размер государственной социальной помощи с надбавкой на уход за ребенком-инвалидом подгруппы А в возрасте до 6 лет (4 040 человек) в соответствии с нормами действующего законодательства составляет: с июля – 1 111,8 грн, с декабря – 1 180,3 грн; в соответствии с нормами законопроекта: с июля – 1 354,8 грн, с декабря – 1 438,3 грн.

Размер государственной социальной помощи с надбавкой на уход за ребенком-инвалидом подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет (11 500 человек) в соответствии с нормами действующего законодательства составляет: с июля – 1 230,8 грн, с декабря –1 307,3 грн; в соответствии с законопроектом: с июля – 1 533,3 грн, с декабря – 1 628,8 грн.

В записке сказано, что статистических данных о количестве детей-инвалидов подгруппы А нет, поэтому Министерством соцполитики применяется прогнозное количество детей-инвалидов подгруппы А, которым назначена надбавка по уходу.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2013 г. государственная социальная помощь назначена 231 343 инвалидам с детства, из них 33 852 – инвалиды I группы подгруппы А (14,6%). Таким образом, 15 540 детей-инвалидов подгруппы А будет составлять 14,6% от общего количества детей-инвалидов (106 431 человек), которым назначена надбавка по уходу.