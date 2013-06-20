В Украине проверят качество питания детей-чернобыльцев

Министерство социальной политики создало специальную комиссию, которая начала проверку качества предоставления услуг по питанию детей-чернобыльцев.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По ее словам, комиссия была создана в связи с многочисленными обращениями родителей, общественных организаций и представителей СМИ с жалобами на качество и стоимость питания для детей-чернобыльцев.

«Мы получили многочисленные обращения от родителей, общественных организаций, представителей СМИ относительно качества и стоимости питания детей-чернобыльцев. В связи с этим Минсоцполитики была создана специальная комиссия и начата проверка качества предоставления услуг по питанию детей-чернобыльцев по всей стране. Проверкой будет охвачена деятельность всех без исключения компаний, которые в ноябре прошлого года победили в соответствующем тендере. На сегодняшний день их услугами охвачено 236 тыс. детей-чернобыльцев в 12 областях Украины. Будет проверяться как качество питания, так и обоснованность цен на продукты», - сказала Королевская.

Также она отметила, что время для осуществления проверки избрано не случайно. «Период летних каникул в школах, пока дети отдыхают, и не нуждаются в питании в школе, - лучшая возможность навести порядок в этой сфере», – сказала министр.

Она заверила, что проверка будет обстоятельной, и по ее итогам будут приниматься необходимые меры. «По каждому факту нарушений мы будем обращаться в правоохранительные органы, и по итогам проверки будем расторгать соглашения с недобросовестными поставщиками. Мы не допустим, чтобы дети получали некачественные продукты или чтобы из-за завышения цены снижались нормы потребления», - сказала она.

Кроме того, Королевская сообщила, что Минсоцполитики инициирует изменения к тендерным условиям, чтобы ужесточить контроль над компаниями, которые предоставляют питание детям-чернобыльцам.

«Мы инициируем изменения, которые ужесточат контроль над такими компаниями. Мы введем их прямую подотчетность родительским комитетам и общественным организациям, решение которых должно стать решающим в вопросе сотрудничества с теми или иными компаниями. Кроме этого, будет введена более жесткая ответственность компаний-поставщиков за некачественно предоставленные услуги», – подытожила Королевская.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, депутаты от «УДАРа» обратились к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку по поводу заслушивания завтра во время Часа вопросов к правительству министра соцполитики Королевской по вопросам злоупотреблений, связанных с организацией питания детей-чернобыльцев.

В частности, как сказал депутат Павел Розенко, в «Украинской правде” была размещена статья под названием “Семья объедает детей”, где речь идет о серьезных фактах нарушений организации питания детей в школах.

Фракция “УДАР» предлагает, чтобы Президент Украины Виктор Янукович отстранил на время расследования от занимаемых должностей тех, кто причастен к этой ситуации.

Пока Рыбак ничего не ответил на это предложение.