ВР планирует урегулировать вопрос финансирования интернатов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно включения расходов на некоторые общеобразовательные учебные заведения в расходы бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 361 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР решила сократить процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению, и рассмотреть его 2 июля.

Данным законопроектом предусматривается включить в определенный статьей 90 Бюджетного кодекса Украины перечень общеобразовательных учебных заведений, которые финансируются за счет расходов на образование из бюджета АРК и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты и лицеи-интернаты.

В пояснительной записке указывается, что статья 90 «Расходы, которые осуществляются из бюджета Крыма и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов» Бюджетного кодекса Украины содержит слова «общеобразовательные учебные заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», но не содержит слов «лицеи, коллегиумы, гимназии».

Отмечается, что в соответствии с действующим законом «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования относительно организации учебно-воспитательного процесса», к общеобразовательным учебным заведениям относятся, среди прочего, «гимназия (гимназия-интернат) - учебное заведение ІІ-ІІІ ступеней с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с профилем; коллегиум (коллегиум-интернат) - учебное заведение ІІ-ІІІ ступеней филологическо-философского и (или) культурно-эстетического профиля; лицей (лицей-интернат) - учебное заведение III ступени с профильным обучением и допрофессиональной подготовкой (может предоставлять образовательные услуги II ступени, начиная с 8 класса).

В пояснительной записке сказано, что в этих определениях нет слов - «заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», которая давала основания Главному контрольно-ревизионному управлению Украины квалифицировать такие расходы как нецелевые и инициировать лишение финансирования этой категории учебных заведений.

«Однако такой подход ставит в неравные условия детей, которые проживают и учатся не в домашних условиях и, соответственно, нуждаются в заботе со стороны государства», - говорится в пояснительной записке.

Во время рассмотрения данного законопроекта в сессионном зале возник словесный спор. Оппозиция настаивала, чтобы данный законопроект был сегодня принят одновременно в первом чтении и в целом как закон, чтобы предотвратить закрытие учебных заведений, финансирование которых регламентируется данным законопроектом.

Фракция ПР отказывалась принимать его сегодня одновременно и как закон. В частности, народный депутат Украины Анна Герман отметила, что оппозиция не поддержала сегодня работу парламента до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, чтобы можно было рассмотреть, в частности, и этот законопроект.

В ответ народный депутат Украины Владимир Литвин призвал: “Давайте отбросим эту политику”. По его словам, данный законопроект не содержит никакой политики, и без его принятия останется нерешенным вопрос финансирования ряда учебных заведений.

В результате парламент решил подготовить этот законопроект ко второму чтению по сокращенной процедуре с тем, чтобы до завершения сессии принять его как закон.