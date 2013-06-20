Ежедневно в ДТП гибнут 13 украинцев

Усиление безопасности пешеходов и велосипедистов крайне актуально для Украины.

Это подчеркнул вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко на международной конференции «Безопасность пешеходов и велосипедистов», которая началась сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Вице-премьер подчеркнул, что на дорогах мира ежегодно гибнет более 1 млн 200 тыс. людей и 50 млн. получают травмы разной степени тяжести. «И украинские дороги в этом смысле, к сожалению, не исключение. Ежегодно на них происходит почти 200 тыс. ДТП, в которых около 40 тыс. человек получают травмы и более 5 тыс., - погибают. Ежедневно аварии забирают жизнь 13 людей и калечат около сотни. 35% погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляют пешеходы и велосипедисты», - сказал Грищенко.

Он выразил убеждение, что усиление безопасности пешеходов и велосипедистов крайне актуально для всех стран мира, в том числе и Украины, и проведение этой международной конференции привлечет внимание общества к необходимости обеспечения безопасности этой наиболее уязвимой категории участников дорожного движения и положит начало активным действиям по реализации мероприятий, направленных на их защиту.

Грищенко также отметил, что присоединение Украины к провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетию действий по безопасности дорожного движения ускорило принятие важных государственных решений в сфере безопасности дорожного движения, которые дали первые позитивные результаты.

«Мы уже имеем первые позитивные результаты наших усилий. В этом году в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества ДТП с потерпевшими (на 5%). За пять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество погибших в результате аварий уменьшились на 21,9%, а травмированных – на 31%», - отметил Грищенко, подчеркнув важную роль в этих позитивных тенденциях межсекторного взаимодействия правительства и «Ассоциации безопасности дорожного движения».

Вице-премьер-министр Украины отдельно подчеркнул то, что культура поведения на дорогах, уважение водителей к пешеходам и велосипедистам – это те аспекты, которые необходимо постоянно совершенствовать не только путем применения административных методов, но и проведения более активной разъяснительной работы.

«И одними лишь мерами наказания безответственных водителей проблему нельзя решить. Хотя радикальное повышение штрафов и введение других строгих наказаний уже существенно уменьшило число случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Нам необходима масштабная разъяснительная работа и введение новых методик в организацию дорожного движения, строительство инфраструктуры, безопасность транспортных средств», - сказал Грищенко.