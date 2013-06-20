Все дети, получившие ожоги ног в Болгарии, выписаны из больницы

Прокуратура Кривого Рога проверяет законность выезда местного детского ансамбля «Ювента» в Болгарию, где во время выступления на сцене 22 ребенка получили ожоги ног.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Кривого Рога, «13 мая 2013 года руководителем коллектива «Ювента» был заключен договор с туроператором о предоставлении услуг по оформлению поездки в город Несебр Республики Болгария для участия в Международном детском фестивале по приглашению оргкомитета. На родительском собрании родители дали согласие на выезд детей и оплату расходов на проезд, питание и проживание участников коллектива на протяжении 10 дней (415 евро на каждого ребенка). Ответственность за сохранение жизни и здоровья детей была возложена на руководителей ансамбля и медицинского работника, который его сопровождал».

В сообщении подтверждается, что выписанные из больницы дети вернутся домой вместе с коллективом 23 июня.

Как сообщал УНИАН, 22 девочки из Украины, которые принимали участие в фестивале "Солнце, радость и красота" в Несебре, 17 июня попали в больницу Бургаса с ожогами стоп.

По данным болгарских СМИ, украинские танцовщицы вышли на сцену босиком. Температура воздуха была около 35 градусов. Резиновое покрытие сцены разогрелось, как выяснилось, до температуры 50-56 градусов, однако организаторы этого не заметили. После выступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу.

18 июня в МИД Украины подтвердили, что 22 ребенка из Украины (в возрасте от 13 до 15 годов) были доставлены в больницу в Бургасе с ожогами. 15 детей получили легкие частичные ожоги и не нуждались в госпитализации. Им была оказана необходимая в таких случаях медицинская помощь. Еще 7 детей имели ожоги от 1-й до 2-й степени всей поверхности стоп, и они были оставлены в больнице. 19 июня девочек выписали в хорошем состоянии. После очередного медосмотра всех детей с ожогами врачи констатировали их выздоровление.

Как сообщила Консульству руководитель танцевальной группы «Ювента», их отъезд на Родину планируется автобусом 22 июня с.г.

Дело находится на особом контроле МИД и Консульства Украины в Варне.