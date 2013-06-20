Изменен график дежурства министра здравоохранения в праздники

Кабинет министров Украины изменил график дежурства министров 22-24 и 28-30 июня и 24-26 августа 2013 года.

Текст соответствующего распоряжения от 19 июня № 423-р обнародован на Правительственном портале.

Документом определяется, что 28 июня вместо министра социальной политики Наталии Королевской будет дежурить министр здравоохранения Раиса Богатырева, а 30 июня – Королевская вместо Богатыревой.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил график дежурства министров 22-24 и 28-30 июня и 24-26 августа 2013 года. В частности, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов 22-24 и 28-30 июня и 24-26 августа 2013 г. установлено, что 22 июня дежурит министр юстиции Александр Лавринович, 23 июня – министр культуры Леонид Новохатько, 24 июня – министр промышленной политики Михаил Короленко, 29 июня – министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Кроме того, 24 августа будет дежурить министр экономического развития и торговли Геннадий Темник, 25 августа – вице-премьер-министр Константин Грищенко, 26 августа – министр социальной политики Королевская.