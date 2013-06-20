Кто наживается на питании детей-чернобыльцев?
13:01, 20 июня 2013Страна
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Депутаты требуют расследования
Народный депутат Украины от «УДАРа» Павел Розенко обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку по поводу заслушивания завтра во время Часа вопросов к правительству министра социальной политики Наталии Королевской по поводу злоупотреблений, связанных с организацией питания детей-чернобыльцев.
Как передает корреспондент УНИАН, фракция “УДАР» предлагает, чтобы Президент Украины Виктор Янукович отстранил на время расследования от занимаемых должностей тех, кто причастен к этой ситуации.
В настоящее время Рыбак ничего не ответил на эту позицию.
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