В столице начались работы по очистке озера Голубое

Специалисты коммунального предприятия «Плесо» начали работы по очистке и благоустройству озера Голубое, которое находится в Подольском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, предусматривается выполнить комплекс работ, которые будут способствовать улучшению экологического состояния водоема. В частности, расчистить чашу, удалить мусор и ил.

Несвежую воду из озера уже откачали. Сейчас работники профильного предприятия расчищают дно водоема, отмечается в сообщении.

Уже в ближайшее время на берегу озера будут созданы комфортные условия для отдыха жителей не только Подольского, но и других районов города, заверили в КГГА.