Какие прививки делать перед отпуском

Минздрав Украины напомнил согражданам, которые собираются посетить экзотические страны, о необходимости сделать профилактические прививки.

В странах с экваториально-тропическим климатом распространены инфекционные и паразитарные болезни, многие из которых не встречаются в Украине, или встречаются редко. Зачастую эти заболевания передаются через воду, зараженные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больными людьми или инфицированным объектом окружающей среды. Также в странах с теплым климатом широко распространены ядовитые растения и животные.

Перед поездкой в какую-либо страну Минздрав рекомендует заранее узнать в органах Государственной СЭС и у туроператоров об эпидемической ситуации на ее территории и необходимых прививках.

likar.info