Примут ли в Украине закон о химической кастрации педофилов?

В Украине для осужденных за групповое изнасилование или педофилию могут ввести процедуру химической кастрации. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль.

В частности, предлагается, что за изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетних, осужденных засудят на срок от 10 до 12 лет с применением химической кастрации сроком до 3 лет.

Кроме того, за изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетних будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с применением химической кастрации сроком до 3 лет. Также предлагается кастрировать близких родственников или опекунов, вступавших в половые отношения с несовершеннолетними или занимавшихся их растлением. Согласно проекту закона, химическая кастрация должна применяться по решению суда к лицу, в если есть заключение судебно-психиатрической экспертизы о наличии у него расстройства сексуального поведения.

Отметим, согласно действующему Уголовному кодексу за изнасилование в Украине наказывают лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

Напомним, ранее позволили кастрировать педофилов и насильников в России и Молдавии.