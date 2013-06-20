Что не рекомендуют есть летом

Летом медики рекомендуют не есть вяленую рыбу, кондитерские изделия с кремом и внимательнее относиться к срокам хранения продуктов. Об этом в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила главный государственный санитарный врач Харькова Ирина Зубкова, передает УНН.

Она подчеркнула, что при покупке продуктов питания в первую очередь нужно обращать внимание на срок их реализации. Нужно помнить, что срок реализации готовых блюд - от 6 до 12 часов. В продукции, в отношении которой возбуждено температурный режим при хранении и реализации, в большом количестве накапливаются патогенные микроорганизмы и токсины, приводящие к пищевым отравлениям и возникновения различных кишечных заболеваний. Особенно это касается продуктов питания, реализуемых на стихийных торговых точках, у выходов из станций метро. Однако причиной инфицирования готовой продукции может быть как некачественное сырье, так и вторичное заражение.

По словам главного санитарного врача Харькова, в этом году, к сожалению, статистика говорит о росте уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями по сравнению с прошлым годом. Так, рост заболеваний гастроэнтероколит составил 7%, сальмонеллезом - 11,8%, дизентерией - 37,9%.

Возбудители сальмонеллеза всего встречаются в яйцах, молоке и мясе, дизентерией и гастроэнтероколитом можно заболеть, употребляя зараженные инфекцией молоко и овощи.

Ирина Зубкова отметила, что, несмотря на случаи некачественного хранения и несоблюдения температурных режимов в магазинах, чаще харьковчане заболевают, употребляя пищу домашнего приготовления. С употреблением домашней пищи связано до 50% случаев кишечных инфекций, около 30% - приобретенных на рынках и около 20% - продуктов из торговых сетей.

"Это еще раз подтверждает то, что вся причина заболеваемости острыми кишечными инфекциями кроется у нас в домах, где мы не совсем качественно относимся к приобретению продуктов и обработке", - подчеркнула Ирина Зубкова.

Она также отметила, что в июне в Харькове зарегистрирован случай заболевания двух людей ботулизмом после употребления вяленой рыбы. Больные поступили в реанимационное отделение стационара в очень тяжелом состоянии, были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас оба пациента находятся на лечении в стационарном отделении областной инфекционной больницы в состоянии средней тяжести. Причиной болезни стало употребление рыбы, которую они купили в продуктовом магазине в Дзержинском районе Харькова. При проверке магазина специалисты управления Госсанэпидслужбы обнаружили вяленую рыбу без соответствующей маркировки. Руководителя магазина оштрафовали, рыбу, которая была в магазине на момент проверки, продавать запретили.