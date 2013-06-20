Украинские аптекари будут работать по новым стандартам

Новые аптечные стандарты, которые могут быть введены в конце 2013 года в Украине, будут способствовать повышению уровня профессионализма аптекарей, что позволит пациентам получать более качественное фармобслуживание.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила эксперт рабочей группы по стандартам качества и безопасности фармацевтической практики и фармацевтической опеки при Европейском директорате по контролю качества лекарственных средств и здравоохранения Совета Европы Ольга Гринцова во время круглого стола "Внедрение стандартов Надлежащей аптечной практики (GPP). Итоги исследования фармацевтических услуг".

«Для аптек необходимо повышение профессионального уровня, для полноценного консультирования пациента... В первую очередь, это коснется профессионализма провизора», - сказала Гринцова

Эксперт также добавила, что пациенты получат прямую выгоду от введения новых стандартов.

«Для пациентов - это добавочная стоимость в аптеке. Они будут получать, во-первых, качественный препарат и плюс к этому - консультацию специалиста по лекарству. Ведь зачастую у врачей нет времени объяснять, как применять препарат, какие побочные эффекты», - сказала Гринцова.

При этом эксперт сообщила, что еще неизвестно, будут ли эти стандарты обязательны или добровольны для выполнения.

По словам Гринцовой, многоэтапность проекта не позволит реализовать его раньше, чем к концу 2013 года. Новые стандарты включает в себя ряд изменений, в том числе введение понятия «фармацевтическая услуга» и внедрение требований по основным услугам в нормативно-правовую базу Украины, разделение ролей провизора и фармацевта, повышение уровня образованности провизора.

В то же время, общественные организации и представители крупных аптечных сетей сомневаются в реальности предложенных стандартов в украинской аптечной отрасли.

«Надлежащая аптечная практика - это не способ выживания… Мы можем делать все, но все зависит от уровня развития государства. Не нужно так быстро (вводить новые стандарты – УНИАН)», - сказала глава общественного совета при Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Министерствах здравоохранения Украины Татьяна Котляр.