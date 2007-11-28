В Украине увеличится финансирование детской кардиологии и кардиохирургии

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании внес изменения в Государственную программу по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний на 2006-2010 годы.

Как передает коррепсондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге в Кабмине.

«Изменения предусматривают увеличение финансирования на 443 млн. грн. Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, из этой суммы около 100 млн. грн. планируется выделить на закупку современного медицинского оборудования и более 340 млн. грн. – на закупку медикаментов для центра.

«Этот центр полностью обеспечивает потребности Украины в проведении операций детям от рождения до трех лет по исправлению патологий сердца и преодолению сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.